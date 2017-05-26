Mısır'da bir Kıpti kafilesi silahlı saldırıya uğradı. 26 kişi hayatını kaybetti, en az 26 kişi yaralandı.

Mısır'da Hıristiyan Kıptilerden oluşan bir gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, en az 26 kişi yaralandı.



Saldırıya uğrayan Kıptiler, Minye üzerinden Kahire'nin güneyindeki St. Samuel Manastırına gidiyorlardı.



Kafile saldırıya uğradıkları sırada 2 otobüs ve bir kamyonla yolculuk ediyordu. Görgü tanıkları saldırıyı askeri kıyafetli 8 ile 10 kişiden oluşan bir grubun yaptığını anlattı.



Nisan ayında da Kıptilerin gittiği bir kilise ve bir karakola bombalı saldırı yapılmıştı. Bu saldırıların ardından İskenderiye'de bulunan St. Mark kilisesi girişindeki bombalı saldırı da 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Tüm saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.



Kıptiler Mısır nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Saldırıların hedefinin halkın içinde düşmanlık yaratmak olduğu düşünülüyor.



ulusalkanal.com.tr