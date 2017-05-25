FETÖ’nün kripto yapılanmasına yönelik operasyonlar için tüm Türkiye’de düğmeye basıldı. MİT’in verdiği 105 bin kişilik listeye göre gözaltı işlemleri yapıldı. Ankara’da 139, İstanbul’da 75, Diyarbakır’da 34, Konya’da 14, İzmir’de 11, Bursa’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

0 0 0 0