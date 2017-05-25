Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kripto yapılanmasına yönelik tüm Türkiye’de operasyonlar için düğmeye basıldı.
MİT, örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığını tespit ettiği 105 bin kişilik listeyi, bütün ayrıntılarını inceleyerek savcılıklara gönderdi. Savcılıklar da harekete geçti. Polis, ByLock kullandığı anlaşılan şüphelilere yönelik birçok ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
BELEDİYE ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA
ByLock’çulara yönelik en kapsamlı operasyon için dün Ankara’da düğmeye basıldı. Ankara Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, “ByLock” kullandığı belirlenen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 60 kişi, Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışan 19 kişi olmak üzere toplamda 79 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 56’sı aktif olarak belediyelerde çalıştığı, 23’ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 52'si yakalandı.
KAYINBİRADERİNİ SUÇLADI
Gözaltına alınanlar arasında Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı M.K.’nin de olduğu öğrenildi. M.K'nın sorgusunda, ByLock'un kendi üzerine olmadığı kayınbiraderine ait olduğunu idda etmesi üzerine kayınbiraderinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Yakın döneme kadar Kahramankazan AK Parti Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev alan O.Y de gözaltına alındı.
İKİ BAKANLIĞA OPERASYON
FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, Kalkınma ve Milli eğitim Bakanlığı’na (MEB) da ByLock operasyonu gerçekleştirildi. ByLock kullandığı tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kalkınma Bakanlığı’ndan 30, MEB’den de 30 kişi ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 21’i gözaltına alındı.
İTİRAFÇILAR ELE VERDİ
Operasyonlar kapsamında bir darbe de örgütün cezaevi yapılanmasına vuruldu. Cezaevi yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 75 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 10 farklı soruşturma kapsamında başlatılan operasyonun, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan cezaevi çalışanlarının ifadeleri sonrasında başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerden 45’i yakalandı
DİYARBAKIR’DA 20 KİŞİ YAKALANDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda eski Kamu Hastaneleri Birliği Diyarbakır Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat Kanğın’ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan tutuklu bulunduğu tespit edilirken, firari 13 şüpheli aranıyor.
POLİSLERE BASKIN
Konya'da FETÖ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bazılarının halen görevde olduğu öğrenilen, belediye ve vergi dairesi çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün kriptolu haberleşme programı olan “ByLock”u kullandığı iddiasıyla, aralarında daha önce görevden ihraç edilen polisler ve yakınlarının da bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 18 kişi gözaltına alındı.
KRİPTO YAPILANMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gizli bir tanığın verdiği ifade doğrultusunda 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında halen görevde olan adliye çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’nün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen zanlıların isimlerinin daha önce düzenlenen bazı operasyonlarda ele geçirilen fişleme listesinde de yer aldığı öğrenildi.
MAHREM ŞEMASI!
Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 328 kişinin itirafları doğrultusunda dün operasyon düzenlendi. Yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirilen örgütün “mahrem asker abileri” deşifre edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan rütbeli askerlerle birebir görüşme yapan 115 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 27 ilde eş zamanlı yapılan baskında 30 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri, örgütün mahrem asker abi yapılanmasının da şemasını çıkardı. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu kişinin, örgütün “müdür” diye tabir ettiği “Nedim” kod adlı F.A.G’nin olduğu ifade edildi. Öğretmen olan ve üç yardımcısı bulunan F.A.G’nin, üs komutanı yetkisinde olduğu öğrenildi. Müdür yardımcılarının altında askeri personelden sorumlu “asker abisi” ya da “öğretmen” denilen kişilerin yer aldığı bildirdi. Kod adı bulunan şüphelilerin, darbe kalkışmasına iştirak edenleri özel olarak yetiştirdiği bildirildi./Milliyet
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