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MİT raporunda "Barzani" gerçeği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin, FETÖ’nün varlığına izin verdiği, MİT raporu ile belgelendi. MİT’in FETÖ’cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği raporda, Amerika’dan sonra örgütün en fazla okulunun bölgesel yönetimde olduğu ifade edildi. Rapor, bölgesel yönetimin yalanını da ortaya çıkarmış oldu.

MİT raporunda "Barzani" gerçeği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde FETÖ varlığını koruyor.

Milli İstihbarat Teşkilatının FETÖ’cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği rapor, önemli bir gerçeği ortaya çıkardı.

Aydınlık’ın haberine göre, FETÖ’nün yurtdışı faaliyetiyle ilgili bilgilerin verildiği raporda, Amerika’dan sonra örgütün en fazla okulunun bölgesel yönetimde olduğu ifade edildi.

Biri üniversite olmak üzere 29 FETÖ’cü okulun varlığını sürdürdüğüne işaret edilen rapor, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin yalanını da ortaya çıkardı.

Bölgesel yönetimin Eğitim Bakanı Pistivan Sadık geçen yıl yaptığı açıklamada “FETÖ’nün Kürdistan’daki biri üniversite olmak üzere toplam 38 okulu Irak Bölgesel Yönetimi’ne geçti” demişti.

Erbil yönetiminin yalanını, MİT raporundan önce Aydınlık Gazetesi ortaya çıkarmıştı. Gazete, 22 Mart tarihli haberinde Kuzey Irak’taki FETÖ okullarının varlığını sürdürdüğünü de manşetten duyurmuştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mit #barzani #ırak kürt bölgesel yönetimi #fetö #darbe girişimi
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