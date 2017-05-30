Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, MİT'in son olarak sadece İstanbul Emniyeti'ne 16 bin kişilik bir liste daha yolladığını yazdı. İlk tedbir olarak, bugüne kadar kendilerini gizlemeyi başarmış olan listedekilerin tamamının pasaportlarına el konulduğu belirtildi. Kelkitlioğlu, "Zira, öyle isimler vardı ki, deşifre olduklarını anladıklarında anında soluğu yurtdışında alabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

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