MİT'ten kritik 'ByLock' raporu

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili MİT'in hazırladığı analiz raporunda programın özellikleri, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı gözler önüne serildi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa 83 şüpheli hakkında, hazırlanan iddianamede, örgütün akademik yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.



İddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) hazırladığı analiz raporuna da yer verildi.



Bu raporda, programın nasıl kurulduğu, özellikleri ve hangi amaçla kullanıldığının anlatıldığı aktarılan iddianamede, rapordaki şu ifadeler yer buldu:



"Diğer uygulamalardan farklı olarak ByLock'ta daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve ticari bir değer haline gelmek yerine, 'anonimlik' temelinde belirli bir kullanıcı sayısını aşmamanın istendiği, anlık mesajlaşma uygulamalarında kişilerin sosyal çevresiyle günlük ve çoğunlukla rutine dair iletişime geçmelerine karşılık, ByLock uygulamasında örgütsel amaç ve temalı bir kullanımın görüldüğü, uygulamanın her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir tasarıma sahip olduğu, Litvanya'da sunucu kiralanmak suretiyle kullanıma sunulduğu, kiralama bedellerinin 'Paysera' adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemiyle gerçekleştirildiği, kurumsal ve ticari niteliğinin olmadığı, 200 bini aşkın kullanıcısı olan uygulama içeriklerinin tamamının Türkçe olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ne Türk kamuoyu ne de yabancılar tarafından bilindiği, çözümü tamamlanan parolaların yarısından fazlasının 9 hane ve 98 üzerinde karakter içerdiği ve uygulamanın global bir uygulama maskesi altında FETÖ/PDY üyelerinin kullanımına sunulduğunun değerlendirildiği anlaşılmıştır."