Emniyet Genel Müdürlüğü Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince geliştirilen "Mobil kaza tutanağı", hem sürücülere hem de polislere zamandan tasarruf imkanı sunuyor.

Türkiye'de ​​kağıt f​orm ile ​düzenlenen kaza tespit tutanakları bir süredir akıllı telefonlardan da doldur​​ulabiliyor​.​​​

​Sigorta Bilgi ve Göze​tim Merkezince geliştirilen "Mobil kaza tutana​ğı" uygulaması ile sürücüler tutanak doldurma işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabiliyor.

Uygulamayı akıllı telefonlarına indiren sürücüler, uzun süren tutanak doldurma işlemini kısa sürede tamamlarken, trafik polisleri de uygulama sayesinde mesailerini ihtiyaç olan bölgelerde değerlendirebiliyor.



İlk iş kaza yerinin dört fotoğrafını sisteme yüklemek

"Mobil kaza tutanağı" uygulamasında ilk iş, kaza yerinin en az dört fotoğrafının sisteme yüklenmesiyle başlıyor. Sonrasında ise poliçe bilgilerini sisteme girmek gerekiyor.

Poliçe bilgileri sisteme kaydedilebiliyor, bu sayede her seferinde bilgileri tek tek girmek zorunda kalınmıyor.

Yeni versiyonla poliçe ile birlikte tüm sürücü bilgileri, ehliyet ve ruhsat fotoğrafları sisteme girilebiliyor. Böylece kaza anında geriye sadece kaza yorumunun yapılması ve senaryo çizimi kalıyor. Böylelikle tüm bilgiler otomatik olarak diğer telefona aktarılıyor ve tutanak en kısa sürede dolduruluyor.

Uygulamada kazanın oluş şekli yazılı ve sesli şekilde anlatılabiliyor, kaza yerinin kısa bir videosu çekilebiliyor ve kaza, senaryo çizim ekranıyla canlandırılabiliyor.

Sürücüler, girdikleri verileri değişiklik/onay kısmından kolay bir şekilde kontrol edebiliyor; değişiklik gerektiren durumlarda hızlıca ilgili ekrana erişebiliyor, işlem, sürücülerin ekrana elle atacakları imza ile tamamlanmış oluyor. Sonrasında sürücülerin cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

E-mail adreslerine ise kaza tutanağı formu PDF olarak iletiliyor. Her iki aracın sigorta şirketleri anında bilgilendiriliyor. Böylece sigorta şirketleri tarafından işlemleri yapılmaya başlanıyor. Mobil kaza tutanağı sayesinde kaza tutanağı doldurma işlemi ortalama 1 saatten 5 dakikaya, hasarın sonuçlanması ise ortalama 12 günden 2 güne iniyor.



"Uygulama birçok şehirde başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor"

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsmail Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılından itibaren kağıt üzerinde anlaşmalı kaza tutanaklarının düzenlendiğini söyledi.

Sürücülerinden birisinde evrak eksikliği olması durumunda polislerin kaza yerine giderek tutanak düzenlediklerini dile getiren Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere "Mobil kaza tutanağı" adı altında bir uygulama geliştirdiğini vurguladı.

Erol, "Mobil kaza tutanağı"nın dünyada sadece Türkiye'de uygulandığını belirterek, uygulamanın birçok şehirde başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Trafik kazasına karışan sürücülerden bir tanesinde akıllı telefon bulunmasının yeterli olduğunu anlatan Erol, "Sürücü akıllı telefonuna indirmiş olduğu uygulamada ya sesli olarak kazanın oluş şeklini, ya da yazılı olarak kazayı anlatabiliyor. Ayrıca çektiği fotoğrafları da sisteme yükleyebilecek." dedi.



"Trafikte yaşanacak tıkanıklığında önüne geçiliyor"

Erol, akıllı telefonlara indirilen "Mobil kaza tutanağı" uygulamasına sürücü tarafından araç bilgilerinin girilmesi durumunda bütün bilgilerin otomatik olarak sisteme işlendiğini de ifade ederek, "Uygulama zaten sürücüleri yönlendiriyor. Bilgilerin sisteme girilmesinin ardından sürücüler tarafından sistemin onaylanması durumda kazayla ilgili bütün bilgiler sürücülerin sigorta şirketlerine gitmiş oluyor." bilgisini aktardı.

Daha önceden sürücülerin kendi ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin fotokopisini çektirdiğine, kimi zaman sürücülerin bu imkanı da bulamadığı için sürenin hayli uzadığına işaret eden Erol, "Bu uygulama sayesinde ayrıca trafikte yaşanacak tıkanıklığın da önüne geçiliyor. Sürücüler 5 dakikada işlemlerini hallederek trafiğin de kilitlenmesinin önüne geçiyor." şeklinde konuştu.



Uygulama herkesin işini kolaylaştırıyor

Erol, bu mobil uygulamanın başta trafik polisleri olmak üzere herkesin işini hayli kolaylaştırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trafik polislerin amacı her şehirde trafiği hızlı şekilde akıtma ve trafiği düzenlemek. Artık maddi hasarlı kazalarda bu uygulama sayesinde vatandaş kendi sorununu halledebilecek ki trafik polisleri de ana arterlerin çalışmasına, trafiğin akmasına ya da trafikte geçiş üstünlüğüne sahip diğer araçların geçmelerine yardımcı olsun. Dolayısıyla trafik polisleri maddi hasarlı kazalarla vakit geçirmek yerine daha ihtiyaç olan bölgelerde işlerini yürütmüş olacaklar. Sürücüler zaten daha önce olduğu gibi kendi aralarında tutanak tutuyordu. Şimdi elektronik ortamda yapacakları bu işlem hem polisin hem vatandaşın hem de sigorta şirketlerinin işini kolaylaştıracak."