Moskova'daki kritik toplantı sonrası Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki krizin sona erdirilmesi amacıyla siyasal sürecin canlandırılması için ortak bir bildiri üzerinde anlaştığını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenledi.



LAVROV: İŞBİRLİĞİNE DEVAM ETME KONUSUNDA ANLAŞTIK



Ortak basın toplantısında ilk sözü alan Lavrov, "Rusya, İran ve Türkiye Suriye'deki krizin sona erdirilmesi için siyasal sürecin canlandırılması konusunda ortak bir bildiri üzerinde anlaştı. Rusya, İran ve Türkiye olarak bugün onayladığımız ortak bildiriye dayanarak işbirliğimize devam etmek konusunda anlaştık" dedi. Lavrov'un açıklamaları şöyle:



Rusya, İran ve Türkiye Suriye hükümeti ve muhalifler arasında bir anlaşma yapılması için çalışmaya ve bu anlaşmanın garantörleri olmaya hazır.



Rusya, İran ve Türkiye IŞİD ve El Nusra ile ortak mücadelede kararlı olduklarını doğruluyor.



Rusya, İran ve Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki krizin siyasal çözümünün girdiği çıkmazın aşılmasına, şiddet olaylarının sona ermesine ve insani yardımların ulaştırılmasına yardımcı olabilir.



'SURİYE'DEKİ KRİZİN ASKERİ ÇÖZÜMÜ OLAMAYACAĞI KONUSUNDA HEMFİKİRİZ'



Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'deki krizin askeri çözümünün olamayacağı konusunda hemfikir.



Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de ateşkesi genişletmenin önemi konusunda aynı fikirdeyiz.



Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, yeni Suriye barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti.



Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin topraksal bütünlüğünü destekliyor.



Suriye konusunda Rusya, İran ve Türkiye olarak üçlü görüşmenin en etkili olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu, diğer formatları dışlama amacı taşımıyor.



Rusya ve ABD'nin Suriye konusunda yaptığı çalışmaları hesaplardan silemeyiz.



'HALEP'İN TAHLİYESİ EN FAZLA İKİ GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK'



Halep'teki tahliyeler için hem Rusya hem İran hem de Türkiye etkisini kullandı.



Halep'in tahliyesinin en çok iki günde tamamlanmasını bekliyoruz.



Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak eylemleri sivillerin ezici çoğunluğunun Halep'in doğu kesimlerinden tahliye edilmesine izin verdi.



ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'DE KALICI ÇÖZÜM SİYASİ ÇÖZÜMDÜR



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:



Suriye'de kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Ateşkesin tüm Suriye geneline yayılmasından bahsediyoruz. Burada terör örgütlerini, DEAŞ'ı, El Nusra'yı saymıyoruz, onlarla mücadelemiz devam edecek. Ama rejim, muhalifler, bir de dışardan gelen gruplar var. Hizbullah var, başka gruplar var. Dolayısıyla tüm bu gruplara bu yardımların kesilmesi lazım.



'ÖNEMLİ OLAN RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE OLARAK ALINAN KARARLARI UYGULAMAK'



Önemli olan Rusya, İran ve Türkiye olarak alınan kararları uygulamak, böylece Suriye'de sonuca gidebiliriz. El Bab etrafında operasyon devam ediyor, Münbiç'te dışarıdan farklı grupların gelip etnik temizlik yapması ve burayı yönetmesine müsaade edilmemeli./Sputnik