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MOSSAD Başkanı ile Trump'ın danışmanlarının gizlice görüştüğü iddiası

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı Yossi Kohen’in, 2 hafta önce ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanları ile ABD'nin başkenti Washington’da gizlice görüştüğü belirtildi.

MOSSAD Başkanı ile Trump'ın danışmanlarının gizlice görüştüğü iddiası

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Kohen ile Trump’ın üst düzey danışmanları arasında Washington'da gizlice gerçekleşen görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Negel de yer alırken, söz konusu görüşmede Tel Aviv ile yeni ABD yönetimi arasında siyasi koordinasyonun devamlılığı ele alındı.

Temasın, Başkan Trump’ın görevi devralışının ikinci gününde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, söz konusu görüşmede İsrail-Filistin sorununun yanı sıra İran ve Suriye’deki durumun da ele alındığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden de söz konusu gizli görüşmenin gerçekleştiği teyit edilirken, içeriğine dair bilgi verilmedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #mossad #israil #iran #filistin #abd
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