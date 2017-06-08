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Muğla'da 3 şirkete kayyum atandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Muğla'da 3 şirkete kayyum atandı
Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü. 

Çalışmalar kapsamında mermer ürünleri alanında faaliyet gösteren 3 şirkete kayyum ataması yapıldı.

Kayyum atanan şirketlerin, Çobanlar Group'a bağlı 3 şirket olduğu öğrenildi. Aynı gruba ait farklı 2 şirkete de 4 Haziran'da kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fetö #kayyum #Cumhuriyet Başsavcılığı
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