Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli Astsubay Başçavuş H.K.(37) Muğla ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince görev yaptığı üste gözaltına alındı.Kaynak: AA
Zanlı H.K'nin ikamet ve iş yerinde arama yapıldı, bazı materyallere el konuldu
Şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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