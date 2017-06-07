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Muğla'da FETÖ operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Muğla'da FETÖ operasyonu
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli Astsubay Başçavuş H.K.(37) Muğla ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince görev yaptığı üste gözaltına alındı.

Zanlı H.K'nin ikamet ve iş yerinde arama yapıldı, bazı materyallere el konuldu

Şüpheli, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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