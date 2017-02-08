Muğla haberleri - Bodrum'un deniz kahverengi oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde derelerden taşan çamurlu yağmur suları nedeniyle deniz kahverengi oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde derelerden taşan çamurlu yağmur suları nedeniyle deniz kahverengi oldu.



Bodrum'da bu gece yarısı başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelerle buluşup denize taşındı. Bodrum ilçe merkezi ile Turgutreis ve Yalıkavak Mahalleri'nde denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu. Sabah denizdeki bu manzarayı gören Bodrumlular, şaşırdı. Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da yağmurun aralıklarla pazara kadar devam edeceğini, pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.