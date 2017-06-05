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Muğla merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Hakkında yakalama kararı verilen 8 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Muğla, İstanbul, Samsun, Hatay ve Kütahya'da yürütülen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.Y, K.A, V.E, A.S, M.U ve H.İ.Ç. adliyeye sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin hakkında gözaltı kararı olan şüphelilerden H.Ö'nün adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, SA'nın ise firarda olduğu belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı, örgütün şifreli iletişim aracı "ByLock" programı kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında doktor, gazeteci, muhasebeci gibi farklı meslek mensubu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #fetö
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