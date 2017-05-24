Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili, ilk duruşma bugün görüldü. Yargılanan 15 sanık için 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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