Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyla ilgili, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.
Adliyede dava görülürken dışarıda vatandaşların eylemi vardı.
15 sanığın yargılandığı dava Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Duraşmayı, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir ile çok sayıda kişi izledi.
15 sanık için 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Derik Kaymakamı, 10 Kasım 2016 tarihinde, PKK'lıların makam odasına düzenlediği bombalı saldırıda şehit olmuştu.
Safitürk, aynı zamanda Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Safitürk, Derik'te PKK'lılara gözaçtırmamış, Hendek terörüne izin vermemiş, emniyetle işbirliği yaparak terörislerin saldırılarını engellemişti.
ulusalkanal.com.tr
Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili, ilk duruşma bugün görüldü. Yargılanan 15 sanık için 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyla ilgili, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.