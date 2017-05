Öncelikle şunu bilmeyenler için belirtelim;



Iğdır İl Genel Meclisi'ndeki bazı üyelerin tutuklanmasıyla feshedilen İl Genel Meclisi seçimleri yenileniyor.



Başka?



Hani seksen küsur partimiz vardı ya;



Iğdır'da sadece altı parti seçime giriyor.



Diğerlerini soracak olursanız, dükkânlarını kapatıp gittiler.



Tabelaları kaldı geriye..



Peki Iğdır'da seçime girebilenler..



Seçim 4 Haziran'da olacak, iktidar partisi AKP daha dün sokağa çıkabildi.



Bir şey bulamayınca Recep Tayyip Erdoğan şarkısı söylüyor ve seçim arabalarında hala 15 Temmuz sloganı var.



"Kutlu Zafer Devam Ediyor"muş



Cumhuriyet Halk Partisi..



"Kılıçdaroğlu bir adam oğlu" şarkısıyla dolaşıyor.



Biz Azeri yurttaşımız arabaya bakıyor ve şöyle söyleniyor:



"Aye peki biz neyin oğluyuz"



HDP..



Şener Şen'in domates anonsundan daha mahcup ve utangaç anonslar yapıyor.



Anlaşılan ateşe sürdükleri Kürt halkımızdan çekiniyorlar..



MHP..



En yüksek oyu aldığı Iğdır'da aday bulamıyor.



Aralık ilçesinde aday göstermediler örneğin…



Diğer adaylarına tepkiler Ağrı kadar…



"Ne işiniz var o partide" diyen MHP'liler öfkeli



Saadet’in ne atı var ne arabası..



Iğdırlı birini bulamayınca Trabzon'dan ithal birini göstermişler…



Diyeceğim şu ki;



Seksen küsur partiden geriye kalan sözüm ona dört büyüklerin söyleyecek sözleri yok Iğdır'da.



Aynı gemideydiler



Nuh'un gemisi gibi Ağrı'nın Iğdır'a bakan yüzünde asılı kaldılar.



Peki başka neler oluyor?



Aras ile Arpaçay'ın Iğdır Ovası'nda buluşup Hazar'da sarılmaları gibi..



Kürt Kemal ile Azeri Ayhan Vatan'da birleşip Ağrı Dağı'nın zirvesinden bir tek Iğdır'ı değil, güzel yurdumu selamlıyorlar.



Örneğin AKP Tuzluca adayı; "Oylarınızı bize vermezseniz HDP gelecek" derken..



Vatan Partisi'nin ikinci sıra adayı Kürt Kemal birinci sıra adayı Ayhan'ın ayaklarının altına omzunu koymuş.



Ayhan MHP'den gelmiş, Kürt Kemal AKP Gençlik Kollarından



Tuzluca birinci sıra adayı Ümit Sarak Ülkü Ocakları eski Başkanı



Aralık birinci sıra adayı Vatan Partili



Karakoyunlu birinci sıra adayı eski AKP'li..



Diyeceğim şu..



Iğdır Ovası'nda Ağrı Dağı'nın Iğdır yüzünün eteğinde kardeşlik halayı kuruldu



Peki bu halaya bir düğün evi gerekmez miydi?



Asansörsüz, bakımsız bir binanın tepesinden parti binası altı çay evi olan bir binanın ikinci katına taşındı.



Önce eski başkan Servet Murgul'un eli, ardından ağaca can veren Sami Özdil ustanın eli değdi..



Güzelleşti.



Sonra zafer konvoyuna dört araç giydirildi, süslendi



Şimdi tüm Iğdır'ın dilinde iki türkü var, bu dört araçtan Iğdır'ın keyifle dinlediği;



"Asker edip vatana hizmet eylerem men



Çağrılmadan asker olup giderem men



Gurban olem vatana, vatanın bayrağına



Ayına yıldızına onu candan sevene"



Göreceksiniz bu türkü tüm ülkenin ortak türküsü olacak



Ve ardından "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa.."



Herkesten evvel Vatan Partisi listesini verip sokağa çıkınca.. Şenlendi Iğdır.



Seçimlerden haberdar olmayan Iğdırlılar Vatan'dan öğrendi seçimleri..



Bütün ilçelerinde binalar tutuldu, süslendi. Her ilçe ayrı bir karargâh gibi çalışıyor.



Iğdır’ın gençliği de örgütlendi. TGB ve TLB faaliyete geçti



Seferberlik ilan edilince..



Denizli düzenekli aracını Öncü Gençlik ile gönderdi.



Denizli aracına Ankara'dan, Ordu'dan, Malatya'dan, Van'dan, Diyarbakır'dan binen gençler geldiler Iğdır'a. Iğdırlı Vatan Partililerle el ele verdiler…



Karargah dar gelince..



Büyük bir daire tutuldu.



Yirmi genç aynı evde kalıyor..



Gençliğin o lekesiz eli güzelleştirince Iğdır'ı..



Makyajlı, bakımlı günümüzün sarı Fatmaları geldi vakur erdemli duruşlarıyla.



Onlara da ayrı bir ev tutuldu ve bir yemekhane ile anlaşıldı



Günde kırk kişi yemek yiyor karavanadan…



Iğdır daha şenlendi..



Lokantacı herkese anlatıyor;



"Ben böyle insanlar görmedim her yerden gelmişler, birbirlerini tanımıyorlar ama, hepsi aynı karından çıkmış gibi.. Benim böyle gençliğim böyle insanım olsa Ağrı'nın yerini değiştirirdim" diyor.



Iğdır'da Genel Başkan Doğu Perinçek bir başka seviliyor.



Erivan'ın soba dumanları Iğdır'a, Iğdır'ın kuşları Erivan'a uçuyor.



Soykırım ve Karabağ meselesi Iğdırlılar için çok önemli..



27 Mayıs'ta Genel Başkan Iğdır'a gidecek, karargâh hummalı bir hazırlıkta..



Şunu diyorum;



Seçime giren altı partiden en çok konuşulan Vatan Partisi



Tarih şimdi Iğdır'a verdi bu şansı



Burada çıkarılacak meclis üyeleri ve yıkılacak baraj, Türkiye'yi yeniden Atatürk yoluna koyma fırsatı verdi Iğdır'a.



Burada alınacak yüzde on ve üzeri kafalardaki barajın kapaklarını açacak.



Ve "Vatan patlayacaktı patladı" dedirtecek.



O yüzden Tekalifi Milliye Emirlerini yeniden okuma zamanıdır.



Şimdi Iğdır sizden 4 Haziran'a kadar her şeyi istiyor.



Beklemiyor… İstiyor.



At nalı, gaz lambası, don, fanila, mercimek paraları istiyor.



Haydi seksen karargah Doğu Cephesi'ne.



Iğdır şimdi ön cephe… Karargahı güçlendirelim..



Her şey lazım.



Muharrem Yerli

ulusalkanal.com.tr