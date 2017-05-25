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Müjdat Karagöz yakalandı

Eski Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Karagöz, Balıkesir'de bir piknik alanında yakalandı

Müjdat Karagöz yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Müjdat Karagöz, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir piknik alanında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Karagöz'ün, Edremit ilçesinde bir piknik alanında bulunduğunu belirledi.  

Harekete geçen polis ekipleri Karagöz'ü, yakınlarının yanında gözaltına alındı. 

Emniyete getirilen Karagöz'ün işlemleri sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Afyonkarahisar #polis #Meslek Yüksekokulu #piknik #Balıkesir #Edremit #gözaltı
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