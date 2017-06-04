Muş merkez Sağlık köyü kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.

Sağlık Köyü kırsalında güvenlik güçlerinin dün yürüttüğü operasyon sırasında teröristlerin açtığı ateşe güvenlik güçlerince anında karşılık verildi.



Çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralanırken, bölgede çok kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tedavi altına alınan korucuların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.



Olayın yaşandığı bölgede Muş Valiliği sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Vali Seddar Yavuz, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.