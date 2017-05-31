Doğansu Atış ve Tatbikat Alanı 12 gün süreyle "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildi

Muş'ta Doğansu Atış ve Tatbikat Alanı'nın 12 gün süreyle "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Doğansu Atış ve Tatbikat Alanı'nın 5-16 Haziran tarihlerinde "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, belirlenen alanın coğrafi koordinatlarına ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.