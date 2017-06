Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın için mevlit okutuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişimi Daire Başkanı Dr. Ömer Menekşe, şehit Aydın'ın Muş'ta yaşayan kız kardeşi Canan Ulun ve eniştesi Zafer Ulun tarafından Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde okutulan mevlitte, her şehidin bir kahramanlık hikayesinin olduğunu söyledi.



Her milletin tarihinde, hafızasında ve hayatında derin izler bırakan sayısız destanların bulunduğunu anlatan Menekşe, şöyle konuştu:

"Tarihle coğrafyanın buluştuğu bu güzel mekanda, Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle bize Anadolu'yu, Fatih'in fethi bize dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'u kazandırdı. Çanakkale, dünya tarihinin benzerini kaydetmediği bir zafere şahit oldu. İşte Anadolu'nun her karış toprağı, arkalarında kutsal bir vatan, şanlı bir tarih ve muhteşem bir destan bırakan nice kahramanların destanlarıyla doludur."



İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un da katıldığı mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.