Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Londra'da minibüs kalabalığa daldı
Deniz Seki tahliye olunca...
Deniz Seki tahliye olunca...
Çok sayıda kamu personeli gözaltına alındı
Çok sayıda kamu personeli gözaltına alındı
İstanbul Güngören'de silahlı saldırı
İstanbul Güngören'de silahlı saldırı

Muş'ta terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu yaralandı

Muş'ta terör operasyonu

 Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Haziran günü itibariyle "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017/17 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Dibekli köyü Gribeli tepe bölgesinde icra edilen operasyonda, bugün saat 16.20 sıralarında görevli time bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı güvenlik korucuları Muş Devlet Hastanesine kaldırılmış, tedavileri devam etmektedir."
Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #terör operasyonu #muş #korucu
banner863
Önceki Haber
“Fenerbahçe, Aykut hoca ile bütünleşecektir“
Sonraki Haber
Sayısal Loto 3 Haziran çekiliş sonucu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.