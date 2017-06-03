Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 1 Haziran günü itibariyle "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017/17 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Dibekli köyü Gribeli tepe bölgesinde icra edilen operasyonda, bugün saat 16.20 sıralarında görevli time bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı güvenlik korucuları Muş Devlet Hastanesine kaldırılmış, tedavileri devam etmektedir."
Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği bildirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu yaralandı
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.