Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu yaralandı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 5 güvenlik korucusu yaralandı.



Valilikten yapılan açıklamada, 1 Haziran günü itibariyle "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sami Saygı 2017/17 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Merkez Kızılağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Dibekli köyü Gribeli tepe bölgesinde icra edilen operasyonda, bugün saat 16.20 sıralarında görevli time bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralı güvenlik korucuları Muş Devlet Hastanesine kaldırılmış, tedavileri devam etmektedir."

Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği bildirildi.