Eski Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Balıkesir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Balıkesir'de gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde hakkında arama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen Aydın'ın, ilçede bulunduğunu belirledi.



Harekete geçen polis ekipleri, ilçede belirli noktalarda önlem aldı.



Ekipler, Aydın'ı bir sokakta yürürken gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Aydın'ın işlemleri sürüyor.



