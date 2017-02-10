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Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mustafa Seyitoğlu #serdar seyitoğlu
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