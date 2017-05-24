Olağanüstü kongre sonrası yüzde 40’ını yenileyen AKP, Merkez Yönetim Kurulu'nu değişikliğini de önümüzdeki günlerde açıklayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden döndükten sonra MYK’nın açıklanacağını söyledi. Bakanların da çalışmalarının takibe alınacağını söyleyen Erdoğan, kabinede revizyon mesajları verdi.

Olağanüstü kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu belirleyen AKP'de gözler, Merkez Yönetim Kurulu'nun belirlenmesine çevrildi.



MYK üyeleri, NATO zirvesi için Belçika'ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dönüşünde belirlenecek.



Açıklamayı AKP Genel Başkanı Erdoğan yaptı. Brüksel yolculuğu öncesi Esenboğa Havalimanında açıklamalar yapan Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin de konuştu, bakanların çalışmalarının takibe alınacağını belirtti.



Erdoğan'a AKP Genel Başkanı olduğu için Meclis'teki grup toplantılarına katılıp katılmayacağı da soruldu.



Bu arada genel başkanlık koltuğunu devrettiği için grup başkanlığı görevi düşen Başbakan Binali Yıldırım bu görev için yeniden seçildi. Yıldırım, Meclis'te yapılan kapalı grup toplantısında tek aday olarak seçime girdi.







ulusalkanal.com.tr