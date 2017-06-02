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Namık Kemal Üniversitesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında rektör yardımcılarının ve profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Namık Kemal Üniversitesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli aralarında akademisyen ve yöneticilerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 13'ü gözaltı alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Namık Kemal Üniversitesi'nde çalışan aralarında hastane müdürü, yönetici ve akademisyenlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve evlerinde arama yapıldı.

Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam edildiğini açıkladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #gözaltı #operasyon #fetö #Namık Kemal Üniversitesi
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