NATO 2017 Zirvesi yarın Brüksel'de başlıyor. Zirveye NATO ülkelerinin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Claude Juncker ile üçlü bir görüşme yapacak.
Erdoğan'ın NATO zirvesinde uluslararası teröre dikkat çekmesi ve YPG'ye silah veren ülkeleri eleştirmesi bekleniyor.
NATO zirvesinde terörle mücadelede Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alınacak. Almanya ise Türkiye ile yaşanan İncirlik Krizi'ni zirveye taşımayı planlıyor. Zirvede Avusturya ile Türkiye arasında yaşanan sorunların da görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Amerika Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşme yapması öngörülüyor.
Erdoğan, Avrupa Birliği liderleri ile de üçlü görüşme yapacak. Bu görüşmede masada Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili aldığı denetim kararı ve fasılların yeniden açılmasına dair Türkiye'nin takvim talebi olacak.
ulusalkanal.com.tr
Belçika'nın Başkenti Brüksel yarın Türkiye yakından ilgilendiren iki zirveye ev sahipliği yapacak. NATO 2017 zirvesinde liderler bir araya gelecek. Masada terörle mücadele ve NATO ülkeleri arasındaki sorunlar olacak. YPG'ye silah verilmesi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile bir üçlü görüşme yaparak Avrupa'dan somut bir takvim talep edecek.
NATO 2017 Zirvesi yarın Brüksel'de başlıyor. Zirveye NATO ülkelerinin liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Claude Juncker ile üçlü bir görüşme yapacak.