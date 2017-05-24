Belçika'nın Başkenti Brüksel yarın Türkiye yakından ilgilendiren iki zirveye ev sahipliği yapacak. NATO 2017 zirvesinde liderler bir araya gelecek. Masada terörle mücadele ve NATO ülkeleri arasındaki sorunlar olacak. YPG'ye silah verilmesi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile bir üçlü görüşme yaparak Avrupa'dan somut bir takvim talep edecek.

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