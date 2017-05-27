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NATO'nun koalisyona girme kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO'nun IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katılma kararını değerlendirdi. "NATO'nun YPG'ye müspet bir bakışı söz konusu değil" diyen Erdoğan, kararı desteklediklerini söyledi. Erdoğan, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret taleplerine ilişkin de konuştu.

NATO'nun koalisyona girme kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun IŞİD karşıtı koalisyona katılması kararını desteklediklerini söyledi.

Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, NATO'nun YPG konusunda dikkatli olduğunu ifade etti.

NATO’nun YPG’ye müspet bir bakışı söz konusu değil. YPG’ye öyle tertemiz, pirüpak bakmıyorlar. YPG konusunu NATO üyesi AB üyeleriyle de konuştuk.
YPG’yi ve bizim tavrımızı onlara da anlattık. ABD’nin Rakka’da yapacağı bir operasyon var. Kimle beraber, YPG ile beraber. Ama yine biz tekrar belirttik; "Ülkemize yönelik herhangi bir yanlışlık olursa angajman kurallarını uygularız" dedik. "NATO’nun DEAŞ’la mücadelede küresel koalisyona katılımını destekliyoruz" dedik. Bu karar da alındı.

Erdoğan, NATO karargahında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. "Almanya’da PKK’lıların anlayışla karşılanmasından, FETÖ elemanlarının güvence altına alınmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Darbeci askerlerin iltica taleplerinin kabul edilmesine tepkimizi en sert şekilde gündeme getirdik" dedi.

Alman milletvekillerinin İncirlik ziyareti talebi konusunu ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Kimler ziyaret edecekse, dışişleri bakanımıza gönderir, listedeki isimler uygunsa tabi olabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeleri müzakereleri için AB'nin yeni bir çalışma yaptığını söyledi. 

Birtakım çalışmalar yapmışlar. Şu anda kendilerinden bu yaptıkları çalışmaya yönelik biz 12 aylık takvim aldık. Bu takvim üzerinde dışişleri ve AB bakanlıklarımızla bir çalışma yapacağız ve adımları atacağız. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #nato #ışid #uluslararasıkoalisyon #YPG #incirlik üssü
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