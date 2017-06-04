Şair Nazım Hikmet, ölümünün 54'üncü yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 54'üncü yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.



Moskova'daki Novodeviçye Mezarlığı'ndaki törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Vatan Partililer ve Moskova'da yaşayan çok sayıda Türk ve Rus davetli katıldı.



Konuşmalarla başlayan tören, Nazım Hikmet'in mezarı başında beyaz güvercin uçurulmasıyla sona erdi. Törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına karanfil bıraktı.



Moskova'daki Nazım Hikmet'i anma etkinlikleri çeşitli programlarla devam edecek.