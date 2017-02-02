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Nişantaşı'nda iş makinası beton blokun altında kaldı: 1 işçi ağır yaralı

İstanbul Nişantaşı'nda bir inşaatın yıkım çalışmasının sürdüğü sırada iş makinesinin operatörü, yıktığı beton blokunun altında kaldı. 1 saatlik çalışma sonucunda ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nişantaşı'nda iş makinası beton blokun altında kaldı: 1 işçi ağır yaralı

NİŞANTAŞI'nda bir inşaatta yıkım çalışması yapan iş makinesi operatörü, yıktığı beton blokunun altında kaldı.



İş makinasının içinde sıkışan operatör, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatta yıkım çalışması yapan iş makinesi operatörü Celal Öğütücü, yıktığı beton blokunun iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu iş makinesinde sıkıştı. Beton blokun altında bir işçinin kaldığını gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçinin bulunduğu yere inerek kurtarma çalışması yaptı. İş makinesinin içinde sıkışan işçi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sedyeye bağlanan işçi halatlarla sağlık ekiplerinin bulunduğu yere çıkarıldı. Ağır yaralanan işçi, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yaralı #işçi #beton #iş makinası #nişantaşı #istanbul
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