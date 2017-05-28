EPDK Başkanı Yılmaz: "Enerji arzı ve çevre açısından düşündüğümüzde nükleer enerji, gelişmiş ülkelerin olmazsa olmazıdır. Bugün AB'deki birçok ülkenin nükleer gücünü incelediğimiz takdirde bunun ne kadar önemli olduğunu görürüz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Enerji arzı ve çevre açısından düşündüğümüzde nükleer enerji, gelişmiş ülkelerin olmazsa olmazıdır. Bugün AB'deki birçok ülkenin nükleer gücünü incelediğimiz takdirde bunun ne kadar önemli olduğunu görürüz." dedi.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nükleer santralle ilgili çalışmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından titizlikle takip edildiğini söyledi.



Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili epeyce yol katedildiğini ifade eden Yılmaz, "Artık ülkemizde ikinci nükleer santral bile yapılmalı hatta ülkenin gelişmişliği bakımından 3'üncü santralin bile düşünülmesi yararlı olabilir." ifadesini kullandı.



Ülkenin kalkınması açısından nükleer santrallerin önemli bir yatırım kaynağı olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bunu teknolojik bir yatırım olarak görmeliyiz. Nükleeri sadece enerji ihtiyacı olarak görmemeliyiz. Bunun dışında teknolojik olarak da Türkiye'nin nükleere ihtiyacı vardır hatta çevre olarak da ihtiyacı var çünkü nükleer enerji deyince insanların aklına hemen dünyadaki bazı acı tecrübeler geliyor. Aslında enerji arzı ve çevre açısından düşündüğümüzde nükleer enerji, gelişmiş ülkelerin olmazsa olmazıdır. Bugün AB'deki birçok ülkenin nükleer gücünü incelediğimiz takdirde bunun ne kadar önemli olduğunu görürüz."



Fransa enerjinin yüzde 71'ini karşılıyor



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Fransa'nın enerji üretiminin yüzde 71'inin nükleer kaynaklardan sağladığını dile getirdi. Fransa'nın bu yönüyle Avrupa'nın birçok yerine enerji ihraç eden bir ülke olarak göze çarptığını, dolayısıyla ülkedeki gelirin önemli bir kısmının enerjiden sağlandığını anlatan Yılmaz, "Dolayısıyla biz de bunları hep değerlendirmek durumundayız." dedi.



Yılmaz, hükümetin bu konuda önemli adımlar attığına işaret ederek, "Ben gelecekten çok ümitliyim. Hem nükleerden hem de yenilenebilir enerjiden çok önemli geri dönüşler sağlayacağız." diye konuştu.