Numan Kurtulmuş: Bu desteği almazlarsa bir hafta ayakta duramazlar

Bir televizyon kanalına katılan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin dışarıdan aldığı desteğe işaret eden Kurtulmuş, "Bu desteği almazlarsa bir hafta ayakta duramazlar" dedi. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığının süreceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Tehditleri seyredecek değiliz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş TVNET'te Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı.



Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele ve Halep'te yaşanan insani dramla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, önemli ifadeler kullandı. Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğinin altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye'deki saldırıların dış kaynaklı" olduğunu belirtti. Suriye'de terör örgütleri DEAŞ ve PYD'den temizlenen güvenli alanları hatırlatan Kurtulmuş, "Irak ve Suriye ile bin 250 kilometre sınırımız olduğunu belirterek, "Uzak bir tehditten bahsetmiyoruz. Türkiye için evinin bahçesindeki bir tehdittir. Bunu seyredecek değiliz" dedi.



Türkiye'nin Halep'in tahliyesi için çabaladığını da hatırlatan Başbakan Yardımcısı, "Bu ağır bir faturadır ve insanlık bu fatura altında ezilmiştir. Hiç olmazsa Halep ölmeden bu insanlar için insani koridor açalım" ifadelerini kullandı.



Terör örgütlerinin dışarıdan destek aldığını belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Terör örgütleri dışarıdan destek almazsa bir hafta bile ayakta duramaz. Türkiye'yi kim tehdit ediyorsa gereken cevabı vereceğiz" dedi. Teröre karşı birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türk-Kürt kavgası çıkarmaya çalışanlar bunu başaramadı. Çukur siyasetinden sonra HDP'nin yüzde 80, yüzde 90 oy aldığı yerlerde şimdi insanlar 'yeter' diyor. Artık sizi istemiyoruz diyor. PKK'ya lanet olsun diyor. Bu kavga millet düşmanı PKK ile millet arasındaki bir kavgadır" ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın teröre karşı tutumunu da eleştiren Kurtulmuş, "Terörü kınama cümleleri artık bizim için yetersizdir" dedi. Terörü kınayan ülkelerin aynı şekilde teröre destek de verdiğini hatırlatan ve bu destekten vazgeçmeleri gerektiğini belirten Kurtulmuş, PKK'nın Avrupa'nın birçok ülkesinde siyasi faaliyet yürüttüğüne işaret etti. ABD ve Avrupa'nın terör örgütlerine verdiği desteğin kendileri için de çok tehlikeli olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Terör serseri mayın gibidir. Bugün onu kullandığınızı zannederseniz, yarın sizin aleyhinize döner. Dünyanın hiçbir önemli şehri terör saldırılarından emin değildir. Paris'te, Londra'da, Madrid'de, İstanbul'da da terör saldırıları oluyor, New York'ta da oluyor. Bu yüzden herkes bir araya gelelim ve teröre karşı ortak bir dil oluşturalım" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: ABD'nin PYD'ye desteği "Siz Rakka'yı, Musul'u DEAŞ'tan almak için mücadele edeceksiniz. Bu mücadeleyi yaparken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmak başka bir şeydir. 'Biz buradan DEAŞ'ı atacağız yerine PYD gelsin' derseniz terörün devam etmesini sağlamış olursunuz. PYD terörü ya da Haşdi Şabi terörü ya da başka bir terör. Bu gün gelir sizi vurmaya başlar. El Kaide nasıl güçlü hale geldi? Sonra El Kaide dönüp kendilerine destek veren ülkelere tehdit olmadı mı? PYD de kendisine destek veren ülkelere tehdit olur. Canavarı büyüttüğünüz zaman kontrolünü kaybedersiniz.



"Tehditleri seyredecek değiliz"Kilis'e her gün roketler düşünüyordu. Çok sayıda insanımız da şehit oldu. Türkiye Cerablus operasyonunu yaparak DEAŞ unsurlarını temizledi. Sınırımız ciddi şekilde güvenliğe ulaşmış oldu. PYD de temizlenerek güvenlikli alan oluşturulmaya başlandı. Türkiye'nin içerisindeki terör sadece Türkiye'nin içinden kaynaklanmıyor. Silahları oradaki terör gruplarından geliyor. Toplam bin 250 kilometre Irak ve Suriye sınırımız var. Uzak bir tehditten bahsetmiyoruz. ABD için, Almanya için çok uzak bir tehdittir ama Türkiye için evinin bahçesindeki bir tehdittir. Bunu seyredecek değiliz.



Halep'ten sivillerin tahliyesi

Halep özelinde baktığımız zaman dünya sınıfta kalmıştır, burada bütün dünya ölüyor. Bu ağır bir faturadır ve insanlık bu fatura altında ezilmiştir. Hiç olmazsa Halep ölmeden bu insanlar için insani koridor açalım. Türkiye haftalardır bunun için çaba gösteriyordu. Tam çıkışlar sağlanacakken başka düzensiz unsurlar oradan çıkartılan Halep halkına karşı saldırıya geçtiler. Ve kısa sürede bitirilmesi planlanan tahliyeler uzamış oldu. Bu yapılabilecek en asgari şey. Halep ölmüş, insanlık ölmüş de hiç olmazsa kalan son insanları kurtaralım çabasıdır, Türkiye bu çaba içerisindedir. Uluslararası camia tahliyelerin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamalı."