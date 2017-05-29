Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Kıdem tazminatıyla ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bakan Müzezzinoğlu kıdem tazminatını anlattı. Daha olgunlaşma aşamasında" dedi. Kurtulmuş ayrıca "Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesiyle ilgili "şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir. " dedi.

Büyük bir bahtiyarlık yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.



Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a Avrupa macerasında da başarılar dilediğimi ifade etmek istiyorum.



KIDEM TAZMİNATI



"Kıdem tazminatı reformu çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu.Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlarımız konunun daha net şekilde ana çerçeveye oturtulmasını sağlayacaklar. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır. "



DEPREME KARŞI ALINACAK TEDBİRLER



Depreme karşı alınacak tedbirler, kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmalar üzerinde durulmuş, ayrıca depreme dayanıklı şehirlerimizin oluşabilmesi için model üzerinde durulmuştur. Özellikle son günlerdeki depremler konusunda bir kez daha görüyoruz ki Türkiye deprem bölgesinde oturmaktadır.



EMEKLİLİK YAŞI



Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir. OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde 52.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."



FASILLARIN AÇILMASI ÖNEMLİ



Amaç tam üyelik çerçevesinde ilişkileri gerçekleştirmek.



AB ile Türkiye ilişkileri arasında ciddi sıkıntıların olduğunu hep beraber yaşadık. Türkiye'nin esas amacı, tam üyelik müzakereleri çerçevesinde AB ilişkilerini geliştirmektir. Bu konular konuşulabilir ama esas mesele fasılların açılmasıdır. Bu konuda Türkiye çifte standartı asla kabul etmez. Burada bir takvim ortaya çıkmış görünüyor ama bu karşılıklı olarak Türkiye'nin AB ile ilişkilerde hangi konular önceliklik olarak ele alınacak bunların çalışmasını Türk tarafı yapacaktır. İlişkilerin ana rotasını fasılların açılması alacaktır. Fasılların açılması Türkiye bakımından hayatı önem taşıyor.



OHAL KOMİSYONU



Komisyon son şeklini aldı. Takvimini belirleyecek. Çok fazla başvuru oldu bunları tek tek inceleyerek kararlar verilecek. Komisyon her başvuru için münferit kararlar verecek.



BAKANLARIN 6 AYLIK YOL HARİTASI



Cumhurbaşkanımız ilk kez partili cumhurbaşkanı olarak başkanlık edecektir. Cumhurbaşkanımızın siyasal etkinliği dahada artacaktır. Bakanlarımız da yeni dönemde çalışmalarına devam edecek.



ÖTV'SİZ AKARYAKITTA MİKTAR ARTIŞI SAĞLANACAK'



Üçüncü bir konuysa, Maliye Bakanımız tarafından gündeme getirilen, gümrük kapılarında ÖTV’siz akaryakıt çalışmalarıyla ilgili yeni çalışmamızdır. "Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak, yeni gümrük kapılarında da tırların, birtakım mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin etmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır, belli miktar üzerinde duruluyor. Bu çalışmalar ekonomik yükleri hesaplandıktan sonra önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyuyla paylaşılacaktır."