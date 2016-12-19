Numan Şerif Datlı son yolculuğuna uğurlandı

Terör saldırılarını protesto etmek için HDP Ümraniye ilçe binasının terasına çıkanları indirmeye çalışan bir polis havalandırma boşluğuna düştü. 4'üncü kattan düşen polis Numan Şerif Datlı şehit oldu. Şehit Datlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Kayseri'deki terör saldırısının ardından PKK'nın siyasal uzantısı HDP yönelik protestolara müdahale eden bir polis şehit oldu.



İstanbul Ümraniye'deki HDP il binasınasınının çatısına çıkan 2 kişiyi indirmek isteyen polis Numan Şerif Datlı, havalnadırma boşluğuna düştü.



4'üncü kattan havalandırma boşluğuna düşen polis Şerif Datlı, şehit oldu. Emniyetten yapılana açıklamada Datlı'nın bastığı tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düştüğü kaydedildi.



Binanın terasına çıkan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde evine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şehidin meslek arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Şehit polisin yaşadığı Kelebek Sokak Türk bayraklarıyla donatılırken sokağa akın eden yüzlerce vatandaş şehit ailesine baş sağlığı diledi. Son kez evine ve ailesine getirilen şehit için helallik alındı.



3 çocuk babası şehit Datlı için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.



Emekliliğine 6 ay kalan 21 yıllık şehit polis Datlı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.



ulusalkanal.com.tr



