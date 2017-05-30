Bursa’daki Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 52 yaşındaki Prof. Dr. Şeref Kara, fakültedeki odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Prof.Dr. Şeref Kara, dün saat 14.00 sıralarında odasında bulunduğu sırada fenalaştı. Bu sırada odasına gelen öğrencilere 112 acil servis ekiplerine haber verilmesini isteyen Kara, gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Şeref Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün saat 19.30 sıralarında kurtarılamadı.



Evli ve 2 çocuk babası Prof.Dr. Şeref Kara’nın cenazesi savcının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.