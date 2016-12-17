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ODTÜ teröre karşı yürüdü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, “Teröre Hayır” yürüyüşü düzenledi. “Kahrolsun PKK” sloganları atan öğrenciler, polislere karanfil dağıttı.

ODTÜ teröre karşı yürüdü

ODTÜ’lü gençler teröre karşı yürüdü.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit düşen çevik kuvvet polisleri ve siviller için ‘Teröre Hayır Yürüyüşü’ düzenledi. 

ODTÜ Bilim Ağacı önünde ‘Teröre Hayır’ demek için toplanan öğrencileri adına ODTÜ Yüksek Lisans öğrencisi Ahmed Emirhan konuştu.

Özdemir, “ODTÜ’lü gençler terör sevici değildir” dedi.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler güvenlik önlemi alan polislere baş sağlığı dileyerek karanfil dağıttı.
 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #odtü #terör #yürüyüş
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TUĞBA İŞLEK - 4 gün önce
ODTÜ lü öğrencileri yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum.
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