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"Oğlum sana daha damatlık giydirecektik"

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gözen, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

"Oğlum sana daha damatlık giydirecektik"

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Gözen için Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplanlar Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesinin camiye getirilişi sırasında yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Asiye ile kız kardeşleri Zehra, İpek ve Zeynep Gözen gözyaşlarını tutamadı ve şehidin musalla taşındaki Türk bayrağı örtülü tabutuna sarıldı.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'un koluna girdiği baba Ramazan Mehmet Gözen'in ise metanetini koruduğu gözlendi. 

Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı acılı anne Asiye Gözen, "Kınalı kuzuma ne etmişler. Oğlum sana daha damatlık giydirecektik, evlendirecektik, kefen mi giydirdik? Ev alacaktık sana, mezar mı aldık yavrum." diye ağıtlar yaktı. 

Şehidin amcası Zekeriya Gözen, yeğeninin gözü kara bir genç olduğunu, küçüklükten beri asker olmak istediğini belirterek, şehide izne geldiğinde sevdiği kızı istemeyi planladıklarını ancak nasip olmadığını kaydetti.

Yaklaşık 9 ay önce göreve başlayan şehit Ferhat Gözen için düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Durdu Yetkinşekerci, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehidin cenazesi, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #oğul #damatlık #terör #terör örgütü #pkk #operasyon #piyade uzman onbaşı #gaziantep
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