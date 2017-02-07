Öğretmen adayları ve üniversitelerde okuyan öğrenciler şokta!

Milli Eğitim Bakanlığı 2023’e kadar 20 farklı branşta öğretmen alımı yapılmayacağını açıkladı. Atama yapılmayacak bölümler arasında Felsefe, Psikoloji, Fransızca ve Çince gibi branşlar da bulunuyor. Böylece 1 milyondan fazla öğretmen işsiz kalacak.

Birçok branşta atama yapılmayacak, 1 milyondan fazla öğretmen adayı işsiz kalacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin’in, “Atanamayan öğretmenler başka sektörlerde iş bulsun” açıklamasından sonra öğretmenleri şoke eden bir haber daha geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı, 2023’e kadar 20 farklı branşta öğretmen alımı yapılmayacağını duyurdu.



Başta Felsefe, Psikoloji, Fransızca, Çince, Japonca olmak üzere toplam 20 branşta 7 yıl boyunca atama yapılmayacak.



Buna göre, Felsefe dalında bin 594 öğretmen ihtiyaç fazlası olarak görünüyor. Bunu 717 öğretmen fazlasıyla Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Metal Teknoloji öğretmenliğinde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri öğretmenliğinde 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu belirtildi.



İŞTE ATAMA YAPILMAYACAK BRANŞLAR



Metalurji Teknolojisi

Japonca

Psikoloji

Denizcilik / Gemi Elektroniği

Makine Tek. / Makine Model

Makine Tek. / Makine Ressamlığı

Tekstil Teknolojisi / Trikotaj

Fransızca

Çinçe

Tekstil Tek. / Tekstil

Tekstil Tek. / Tekstil Terbiye

Metal Teknolojisi

Denizcilik / Su Ürünleri

Giyim Üretim Teknolojisi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Gemi Yapımı / Gemi Donatım

Müzik Aletleri Yapımı

Felsefe

Matbaa

Gemi Yapımı/Yat İnşa



Uzmanlar, 20 alanda eğitim gören ya da mezun olanların devlet kapısında ve öğretmenlikte iş bulamayacaklarını belirtiyor.



1 milyondan fazla öğretmenin ise uzun yıllar işsiz kalacağı tahmin ediliyor.



ulusalkanal.com.tr