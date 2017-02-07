Öğretmen adayları ve üniversitelerde okuyan öğrenciler şokta!

Birçok branşta atama yapılmayacak, 1 milyondan fazla öğretmen adayı işsiz kalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin’in, “Atanamayan öğretmenler başka sektörlerde iş bulsun” açıklamasından sonra öğretmenleri şoke eden bir haber daha geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023’e kadar 20 farklı branşta öğretmen alımı yapılmayacağını duyurdu.
Başta Felsefe, Psikoloji, Fransızca, Çince, Japonca olmak üzere toplam 20 branşta 7 yıl boyunca atama yapılmayacak.
Buna göre, Felsefe dalında bin 594 öğretmen ihtiyaç fazlası olarak görünüyor. Bunu 717 öğretmen fazlasıyla Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Metal Teknoloji öğretmenliğinde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri öğretmenliğinde 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu belirtildi.
İŞTE ATAMA YAPILMAYACAK BRANŞLAR
Metalurji Teknolojisi
Japonca
Psikoloji
Denizcilik / Gemi Elektroniği
Makine Tek. / Makine Model
Makine Tek. / Makine Ressamlığı
Tekstil Teknolojisi / Trikotaj
Fransızca
Çinçe
Tekstil Tek. / Tekstil
Tekstil Tek. / Tekstil Terbiye
Metal Teknolojisi
Denizcilik / Su Ürünleri
Giyim Üretim Teknolojisi
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Gemi Yapımı / Gemi Donatım
Müzik Aletleri Yapımı
Felsefe
Matbaa
Gemi Yapımı/Yat İnşa
Uzmanlar, 20 alanda eğitim gören ya da mezun olanların devlet kapısında ve öğretmenlikte iş bulamayacaklarını belirtiyor.
1 milyondan fazla öğretmenin ise uzun yıllar işsiz kalacağı tahmin ediliyor.
ulusalkanal.com.tr
Milli Eğitim Bakanlığı 2023’e kadar 20 farklı branşta öğretmen alımı yapılmayacağını açıkladı. Atama yapılmayacak bölümler arasında Felsefe, Psikoloji, Fransızca ve Çince gibi branşlar da bulunuyor. Böylece 1 milyondan fazla öğretmen işsiz kalacak.
Birçok branşta atama yapılmayacak, 1 milyondan fazla öğretmen adayı işsiz kalacak.