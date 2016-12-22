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Öğretmenlere FETÖ operasyonu

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapmasında hakkında yakalama kararı çıkan 22 öğretmenden aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Öğretmenlere FETÖ operasyonu
16 öğretmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkan, daha önce açığa alınan ve emeklilerin de bulunduğu 22 öğretmenden, aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 16 öğretmenin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2.5 aylık hamile N.E.'nin düşük yapma riski üzerine Kadın Doğum Uzmanı tarafından tedavi yapıldı. Yapılan tedavisinin ardından taburcu olan N.E., diğer şüpheliler gibi sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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