Önce batı menşeili basında haberler çıktı:

Katar'da 6. darbe olabilir...



Çok geçmedi. Trump'ın ziyaretinin ardından Körfez ülkeleri Katar'ı yaptırımlarla ablukaya aldı.

Gerekçe: Terör finansmanı, İran ile yakınlaşma.

Yaptırım uygulayanlar kim? Terörün finansmanları: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD...

Sonra peş peşe: Ürdün, Moritanya, Senegal. Ve dahası gelecek gibi.



Şimdi batı basınındaki habere bir daha dönelim.

"Katar'da 6. darbe olabilir"

Demek ki darbenin zemini böyle hazırlanıyor.



Aynı gün Amerika Suriye ordusuna yakın bir grubu bombalıyor. Nerede? Türkiye, Rusya ve İran'ın çatışmasızlık bölgesi ilan ettiği alanda.

Mesaj net: Tanımıyoruz.



Sonra İran'da peş peşe saldırılar. Meclis binası ve Humeyni'nin mezarı.

Öyle sıradan seçilmiş noktalar değil. Yoğun mesaj içeriyor.

Trump saldırıyla ilgili Twitter'dan mesaj paylaşıyor. Sözde taziye mesajı. İçeriği şöyle:

Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz.

Trump net adam. Katar gibi İran'ı da "Terörizmi destekleyen ülke" olarak gösteriyor. Suçlama mı taziye mi?



Körfez Katar'a yaptırım uygulasa da Türkiye ABD patentli kuşatmaya dahil olmuyor. Aksine Katar, gıda ve su sevkiyatı için Türkiye ve İran ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı birinci ağızdan "Ortada bir oyun var" diyor.

İran'a saldırı olduğu gün de İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Türkiye'ye geliyor. Süpriz ziyaret.

Süpriz ama İran'a saldırılar olduğu anda ziyaret iptal edilebilirdi. Edilmiyor.

Zarif'in ziyaret öncesi vurgusu net: Teröre karşı işbirliğine ihtiyaç var.



Yaptırımlar Katar'ı terör saldırıları İran'ı hedef alıyor. Ancak namlunun ucunda Türkiye de var.

Türkiye'nin değişen Suriye politikasında Washington'un rahatsızlık duyduğu artık aşikar. Üstüne bir de Astana görüşmeleri ve çatışmasızlık bölgesi anlaşmaları...

Ankara Suriye politikası nedeniyle Washington ile ters düşmüştü. Bunun ABD'nin uydusu konumunda Körfez ülkeleri ile Türkiye ilişkilerini etkilememesi düşünülemez.

Türkiye Körfez'de sadece Katar ile sıkı fıkı. Katar da Amerika'nın "islami NATO" projesine mesafeli. İran desen zaten ABD'nin bir numaralı hedefi.



Katar ablukası ve İran saldırılarından çıkan 3 sonuç:

Türkiye'ye: Katar örneği üzerinden gözdağı.

Katar'a: Eksenimden çıkma mesajı

İran'a: Kalbinden vururum mesajı.



Bölgesel işbirliği artık alternatif değil zorunluluk.



Oğuz Polatbilek

ulusalkanal.com.tr