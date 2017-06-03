Olağanüstü Hal İşlerini İnceleme Komisyonu ilk başvurularını Temmuz ayında alacak. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş'in başkanlığındaki komisyonun, ön toplantılarla, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye başladığı belirtildi. Komisyonun, sekretaryada görev alacak "Uzman ekip" kadrosunu da oluşturmaya başladığı öğrenildi.

Komisyon mesaiye başlıyor, ilk başvurular önümüzdeki ay alınacak..



685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Kurulan Olağanüstü Hal İşlerini İnceleme Komisyonu'na ilişkin yeni gelişmeler var.



7 üyeli komisyon, FETÖ soruşturmaları kapsamında kararnamelerle yapılan ihraçlara ilişkin gelecek itirazları, Temmuz ayında almaya başlayacak.



Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş'in başkanlığındaki ekibin, Başbakanlığa ait bir binada çalışacağı, bu binanın da önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.



Komisyon üyelerinin geçen günlerde bir araya geldiği toplantıda, müracaatların nereye ve nasıl yapılacağı, itirazların nasıl ele alınacağı, dosyaların nasıl isteneceğine ilişkin çalışma usul ve esasları belirlemeye başladığı belirtildi.



Yeni Şafak gazetesinin haberine göre komisyon, sekretaryada görev alacak "Uzman ekip" kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına da başladı.





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