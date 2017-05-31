1978 yapımlı “Grease” müzikalinde John Travolta ile başrolleri paylaşan Olivia Newton John yeniden kanser olduğunu açıkladı. Meme kanseri olduğu ortaya çıkan ünlü sanatçı, bu yılın sonunda daha iyi bir şekilde, tedavilerini tamamlamış olarak geri döneceği ifade edildi. Konserleri için bilet alanlara dair açıklama da bulunan John, bu durumda bilet satıcılarıyla iletişim kurulması gerektiğini aktardı.

0 0 0 0