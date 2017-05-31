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Olivia Newton John kansere yakalandı

1978 yapımlı “Grease” müzikalinde John Travolta ile başrolleri paylaşan Olivia Newton John yeniden kanser olduğunu açıkladı. Meme kanseri olduğu ortaya çıkan ünlü sanatçı, bu yılın sonunda daha iyi bir şekilde, tedavilerini tamamlamış olarak geri döneceği ifade edildi. Konserleri için bilet alanlara dair açıklama da bulunan John, bu durumda bilet satıcılarıyla iletişim kurulması gerektiğini aktardı.

Olivia Newton John kansere yakalandı

1978 yapımlı “Grease” müzikalinde John Travolta ile başrolleri paylaşan Olivia Newton John yeniden kanser olduğunu açıkladı.

Resmi Facebook sayfası üzerinden açıklama yapan John, haziran ayındaki ABD ve Kanada konserloerini ertelediğini belirtti.

Meme kanseri olduğu ortaya çıkan ünlü sanatçı, bu yılın sonunda daha iyi bir şekilde, tedavilerini tamamlamış olarak geri döneceği ifade edildi.

Ünlü sanatçı John, doktorlarıya, terapistleriyle ve Avustralya Melbourne'deki Olivia Newton John Kanser Sağlık ve Araştırma Merkezi'ndeki sağlık ekibiyle görüştükten sonra tedavi olacağını açıkladı.

Konserleri için bilet alanlara dair açıklama da bulunan John, bu durumda bilet satıcılarıyla iletişim kurulması gerektiğini aktardı.

Sanatçının yeniden planlanan konser tarihleri önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Olivia Newton John #kanser
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