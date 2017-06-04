FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları gerekçesiyle 4 Mayıs tarihinde tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı bugün saat 08.00 sıralarında Şenlikköy Polis Merkezi'ne geldi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları gerekçesiyle 4 Mayıs tarihinde tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı bugün saat 08.00 sıralarında Şenlikköy Polis Merkezi'ne geldi.



Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kavurmacı, polis merkezinde imza attı. Daha sonra, polis merkezine kendisiyle birlikte gelen bir kişiyle birlikte araca binen Kavurmacı, açıklama yapmadan buradan ayrıldı.



Ömer Faruk Kavurmacı, 28 Mayıs tarihinde de polis merkezine gelerek imza atmıştı.