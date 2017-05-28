FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan, ardından; hastane raporu ile cezaevinden tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, ilk kez görüntülendi. İmza atmak için Şenlikköy polis karakoluna giden Kavurmacı, tahliyesiyle ilgili sorulara "Yargı ile alakalı bir konu" yanıtını verdi.

Kısa bir açıklama yaptı "Tahliyem yargı ile alakalı bir şey demeyeceğim" dedi.



FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu cezaevinden yasalara aykırı bir şekilde özel hastane raporuyla tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı, ilk kez görüntülendi.



Tahliyesi büyük tartışmalara neden olan Kavurmacı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı için karakola imza atmak zorundaydı.



Sabah saatlerinde Florya'daki Şenlikköy polis karakoluna gelen Ömer Faruk Kavurmacı, girişte bir açıklama yapmadı.



İmza sonrası karakoldan ayrılan Kavurmacı "Bir şey diyecekmisiniz?" sorusuna da kısa bir yantı verdi; "Konu yargıyla alakalı" dedi.



FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle uzun bir süredir cezaevinde kalan Ömer Faruk Kavurmacı, özel bir hastanenin verdiği uyku apnesi raporuyla 4 Mayıs tarihinde tahliye edilmişti.





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