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Ömer Faruk Özköse savunma yaptı

Fetö'cü darbe girişimiyle ilgili açılan İstanbul'daki ana darbe davasının 23. Alay Komutanı Ömer Faruk Özköse savunmasını yaptı. Özköse, 15 Temmuz gecesi askerleri kışla dışına çıkarma emrini kimden aldığını bilmediğini söyledi.

Ömer Faruk Özköse savunma yaptı

Darbe girişimine ilişkin 9'u firari 15'i tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki darbe ana davasının 4. duruşması görüldü. 

Silivri'deki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu 13 sanık ile avukatları katıldı. Şehit yakınları ve 15 Temmuz gazileri de duruşmayı izledi. 

Duruşmada eski 23. Alay Komutanı Ömer Faruk Özköse savunma yaptı. 

Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi'nin komutanlığını yaptığını belirten Özköse, darbe girişimi gecesi birliklerini kışla dışına çıkarma emrini kimden aldığını bilmediğini söyledi. 15 Temmuz ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını savunan eski alay komutanı darbe olduğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra öğrendiğini belirtti. Savunmasını tamamlayan Özkese'nin çapraz sorgusuna geçildi. 

FETÖ Lideri Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu İstanbul ana darbe davasında yargılanan 24 sanık için  92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ana dava #istanbul #silivri #fetö
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