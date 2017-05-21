AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, "Fetöyle mücadele bitti. Türk siyasetinde AK parti dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ömer Turan, AKP 3.Olağanüstü kongresinde iki ayrı MKYK listesi bulunduğunu iddia ederek “Biz yanıldık ve kaybettik” dedi.



Turan, AKP 3.Olağanüstü kongresinde MKYK listesinin belirlenmesinin ardından Twitter’dan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, “AK parti, MKYK, MYK ve kabine revizyonu konusunda görüşlerimi net bir şekilde yazdım. Uzun süre güncel siyasetle ilgili yazmayı düşünmüyorum. Üç senedir müthiş bir mücadele verdik. Asla geri adım atmadık, bu mücadelede bize söz ve dualarıyla destek veren kardeşlerime teşekkür ederim” dedi.



“BU SAATTEN SONRA BİZİM ERDOĞAN ADINA KONUŞMA HAKKIMIZ YOK”



AKP 3. Olağanüstü Kongresi'nin tarihi bir kongre olduğunu belirten Ömer Turan, "Fetöyle mücadele bitti. Türk siyasetinde AK parti dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı.



Ömer Turan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajları şöyle::



“AK parti kararını verdi. Denge diyerek eski isimlerin tamamını listeye aldı. Listeye Hayati Yazıcı ve ekibi damgasını vurmuş.



Liste Hayati Yazıcının, Mustafa Ataş'ın listesi. Millet kimi eleştiriyorsa, onlar listede. Millet kimi seviyorsa onlar listede yok. Biz, Erdogan'ın Kongrede tam bir temizlik yaparak yeni bir sayfa açacağını tahmin ediyorduk.



Beklediğimizin tam tersi oldu, yanıldık. Tahmin edilen en kötü listeden daha kötü bir liste çıktı. Böyle bir listeyi eminin Hayati Yazıcı bile tahmin edememişti. O kazandı.



Ölümüne karşılıksız yanında durduğumuz Erdogan bizim değil Mustafa Ataş, Hayati Yazıcının yanında durdu. Biz yanıldık ve bu konuda kaybettik.



AK parti bizim değil @Hayati_Yazici , @mustafaatas , Taha Ün'ün partisiymiş. Bu konuda onlar haklıymış, biz yanılmışız. Bu saatten sonra bizim Erdogan adına, parti adına konuşma hakkımız yok.



Hayati Yazıcı, Taha Ün haklı çıktı, Erdogan da, partide onların. Ben 2001'den itibaren ölümüne Erdoganın yanında durdum, tek bir kuruş beklemeden, 16 yıldır canla başla onu savundum.



Demekki Erdogan'ın bize ihtiyacı yok, Taha Ün'e ihtiyacı var, biz ona sorun teşkil ediyoruz, o halde çekilmemiz daha doğru olur. Allah Erdogan'ın yar ve yardımcısı olsun, ayağına taş değdirmesin.



Bizden bu kadar, artık benden Reis ve AK parti ismini duymayacaksınız. Bunları kırgınlıkla yazmıyorum, analiz yapıyorum. Millet 21 mayısı bekliyordu, dağ fare doğurdu, bence bu liste AK partiyi bitirir. Ben inanmadığım bir listeyi savunmam.



Bu liste AK partiyi bitirir. Ak parti millet nezdinde bitmiştir, bunu ilk secimde göreceksiniz. Ben bu listeyi savunsam, inandırıcılığım kalmaz, birilerinin dediği gibi kıvırmam.



AK parti Reis konusunda biz kaybettik, Taha kazandı. MKYK böyleyse, Kabine revizyonu da bundan farklı olmaz.



Hiç kimse Topbaşın alınmasını, Kavurmacının tekrar tutuklanmasını beklemesin. Ben İslam için, Türk devleti için mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Ama 16 yıllık AK partiyle birlikteliğim bitmiştir.



Topbaşın ismini anamayan mahalle medyasına inanmayın, sokağa çıkın ve halkı dinleyin. Tepki müthiş. Bunu ilk secimde göreceksiniz. Aralıktan sonra bile paralel yapı yok diyen Hayati Yazıcı MKYK listesini belirledi, divan başkanı oldu, parti adına konuştu. Çok güzel.



Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci darbe olduğunda biz yine Gezi, 17 Aralık ve 15 temmuzda olduğu gibi ölümüne sizin yanınızda oluruz.



Türk siyasetinde AK parti dönemi bitmiştir. Türk siyaseti bir ya da iki sene içinde tamamen sil baştan değişecek. Su akar, yolunu bulur,



AK parti geldiği gibi gidecek, Anaplaşmayacak ANAPtan daha kötü olacak. İlk secimde oyu düşmeyecek baraj altı kalacak.



Bu tweetlerimi arşivleyin yanlış çıkarsa yüzüme çarpın. Çok değil iki sene iiçinde bunları net bir şekilde göreceksiniz.



Şimdi ekranlarda denge listesi diyen şarlatanlar ilk secim akşamı felaket sonuçlarını görünce, böyle olacağı belliydi diye kıvıracaklar.



Fetöyle mücadele bitti. Kavurmacı gibi üst düzey fetöcüler bir bir çıkartılacak, kermeste pasta satan ablalar ve biz içeri atılacağız



Biten AK partidir, Allahın davası kazanacaktır, zafer bizimdir, zerre şüphem yok. Bunda da muhakkak bir hayır vardır.



Sayın Cumhurbaşkanım,Ya Rab ömrümden al,Reisimize ver diye dua eden biri olarak diyorumki canınız sağolsun, Allah ayağınıza taş değirmesn



Troyka, Hayati Yazıcı, Topbaş, Zeybekci ve diğerleri kendileri batarken, AK partiyi de batırdılar. Olay budur.



Milli Selamet biitti Refah Partisi başladı, Refah bitti AK parti başladı. Aslolan devlet-i ebed müddet. Su akar yolunu bulur.



Yarınki MYK listesi ile önürgünkü kabüne revizyonunundada çok büyük değişiklik olmayacak. Kabine ve MUKdada stotuko korunacak.



AK partide yenilikci bir anlayış değil mevcut yapıyı korumaya yönelik statükocu anlayış kazanmıştır. Bundan sonra bu değişmez.



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