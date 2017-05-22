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On Numara 22 Mayıs çekiliş sonucu

On Numara 22 Mayıs çekiliş sonucu belli oldu. Bu haftaki çekilişte 10 bilen bir kişi 285 bin 414 lira ikramiye kazandı

On Numara 22 Mayıs çekiliş sonucu

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 285 bin 414 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 379 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 305 kişi 146 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 631 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 91 bin 733 kişi 4 lira 20' şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 224 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bayiden yatırdı.

Toplam 1 milyon 902 bin 747 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 758 bin 703 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 422 bin 832 lira 75 kuruş aktarıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #On Numara çekildi (2)
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