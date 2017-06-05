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On Numara 5 Haziran çekiliş sonucu

Bu haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi, 270 bin 840 lira ikramiye kazandı

On Numara 5 Haziran çekiliş sonucu

 On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 270 bin 840 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 72 kişi 2 bin 507 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 395 kişi 129 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 507 kişi 23 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 90 bin 705 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 152 bin 85 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bayiden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 805 bin 594 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 719 bin 972 lira 39 kuruş KDV ve şans oyunları vergisi olarak da 401 bin 243 lira 26 kuruş aktarıldı.

 


Kaynak: AA
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