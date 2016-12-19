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Öncü Gençlik söz verdi

Vatan’ın gençleri, Atatürk’e Türkiye’yi böldürmeyecekleri sözünü verdi. Vatan Partisi Öncü Gençlik, yeni seçilen yönetimiyle Ata’nın huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş “Türkiye’yi emperyalizme teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız” dedi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik önderliği Ata’sına “Cumhuriyet bize emanet” sözünü verdi.



Vatan Partisi Öncü Gençlik 10’uncu Olağan Genel Kurultayı’nda seçilen yeni dönem Genel Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti. Öncü Gençlik yönetimi törenle Atatürk’ün Mozolesine çelenk bıraktı.



Törenin ardından Anıtkabir özel defterini, Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş imzaladı.



Diş, Türk Gençliğinin yurdunu Emperyalistlere teslim etmeyeceğini vurguladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #öncü gençlik #vatan partisi
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
Türk gencligin önünde egiliyorum, saygilarimla.
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