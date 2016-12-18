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Öncü Gençlik'ten uyarı

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi yüzlerce genç, terör örgütü PKK'ya destek veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü, teröre meydan okudu. Cumhurbaşkanlığı sistemi teklifinin teröre karşı birleşen milleti böldüğüne dikkat çeken Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, "Milli seferberlik milli hükümet ile başarıya ulaşabilir" dedi.

Öncü Gençlik'ten uyarı
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi yüzlerce genç, başta Kayseri olmak üzere terör saldırılarına, ABD Ankara Büyükelçiliği önünden meydan okudu.

Açıklamayı Büyükelçilik önünde Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş yaptı. Diş, Türkiye'nin ABD tarafından kuşatıldığını söyledi, kuşatmanın vatan savaşı ile aşılacağını belirtti.

Aykut Diş, Türk Gençliği'nin kalbinin vatan savaşı yürüten Türk Ordusu ve polisiyle birlikte çarptığını vurguladı.

Başkanlık sistemi teklifinin teröre karşı birleşen milleti böldüğüne dikkat çeken, Diş'e göre, Vatan Partisi'nin de içinde yer aldığı bir Millî Hükümet kurulmalı.



Haber :Gürkan Demir
Kamera: Barış Yurteri 
ulusalkanal.com.tr
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