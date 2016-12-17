Öncü Gençlik'ten açıklama: Korkmuyoruz!

Vatan Partisi Öncü Gençlik, Kayseri'de gerçekleşen hain terör saldırısı sonrası bir açıklama gerçekleştirdi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik'in Ankara'da gerçekleşen 10. Olağan Genel Kurultayı'nda Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısı ve şehit olan vatandaşlarımızla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Öncü Gençlik'in açıklaması şöyle;



Büyük milletimiz,

Ateşten günlerden geçiyoruz. Milletimizle, kahraman asker ve polislerimizle, gencimizle yaşlımızla, vatanımızın bütünlüğü için, emperyalizmin terör örgütlerinin üzerine büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. Bu büyük kararlılık, milletimizi birleştiriyor.



Türkiye’nin birlikten ve bağımsızlıktan yana girdiği bu büyük rotayı görenler, çaresizce saldırılarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş’ta, bugün Kayseri’de gerçekleşen hain terör saldırıları, öfkemizi büyütüyor. Mehmetçiğimizi ve vatandaşlarımızı taşıyan halk otobüsüne, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz! Ancak yüreklerimizin yangını, verdiğimiz vatan savaşında bizi daha çok birleştiriyor, kararlılığımızı perçinliyor!



Bu hain saldırılara karşı vatansever Türk gençliği boyun eğmeyecek! Türk Milleti, Türk Gençliği bu mücadelede Mehmetçikle omuz omuzadır, en ön cephede savaşmaktadır! İhanetin ve alçaklığın pususunda olan emperyalizm güdümündeki terör örgütlerine karşı bugün daha güçlüyüz!



Buradan, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Kurultayından, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite ve lise öğrencileri adına ilan ediyoruz:

Türk milleti, Türk gençliği vatan savunmasında, görevinin başında!



Vatan Partisi görevinin başında!



Terör örgütlerinden korkmuyoruz! Korkmuyoruz çünkü, milletimizin gücünü biliyoruz. Korkmuyoruz çünkü Mehmetçiğimize polisimize güveniyoruz.



Söz veriyoruz, bu saldırıları topyekun mücadeleyle alt edeceğiz!



Vatanı böldürtmeyeceğiz, cumhuriyeti yıktırmayacağız!



VATAN PARTİSİ ÖNCÜ GENÇLİK 10. GENEL KURULTAYI