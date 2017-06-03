Vatan Partisi Öncü Kadın, yarın Ankara'da 10'uncu Olağan Genel Kurultayı'nı topluyor. Türkiye'nin dört bir yanından kadınların katılacağı kurultay Anemon Otel'de yapılacak. Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, kurultayda oluşturulacak kadroyla Türkiye'nin önündeki sorunlara çözüm bulma konusunda bir kuvvet toplayacaklarını söyledi.

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