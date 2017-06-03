İstanbul Güngören'de silahlı saldırı
İstanbul Güngören'de silahlı saldırı
İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
İşte karaciğer yağlanmasının nedenleri
Ünlü sanatçı Kıraç'tan
Ünlü sanatçı Kıraç'tan "Hanke'ye ağıt" şarkısı
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü

'Öncü Kadın'lar toplanıyor

Vatan Partisi Öncü Kadın, yarın Ankara'da 10'uncu Olağan Genel Kurultayı'nı topluyor. Türkiye'nin dört bir yanından kadınların katılacağı kurultay Anemon Otel'de yapılacak. Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, kurultayda oluşturulacak kadroyla Türkiye'nin önündeki sorunlara çözüm bulma konusunda bir kuvvet toplayacaklarını söyledi.

Kadınların öncüleri toplanıyor, Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiriyor.

Vatan Partisi Öncü Kadın 10'uncu Olağan Genel Kurultayı Türkiye'nin dört bir yanından katılacak kadınlarla Ankara'da yapılacak.

Kurultay öncesi Ulusal Kanal'a konuşan Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, kurultayda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek bir kadro oluşturacaklarını söyledi.

Atılım kurultayına kadınları davet eden Pınar Gül, salonda helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un da anılacağını belirtti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #öncü kadın #kurulty
banner863
Önceki Haber
Aşı hayat kurtarır
Sonraki Haber
İstanbul Güngören'de silahlı saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.