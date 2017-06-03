Kadınların öncüleri toplanıyor, Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiriyor.
Vatan Partisi Öncü Kadın 10'uncu Olağan Genel Kurultayı Türkiye'nin dört bir yanından katılacak kadınlarla Ankara'da yapılacak.
Kurultay öncesi Ulusal Kanal'a konuşan Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, kurultayda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek bir kadro oluşturacaklarını söyledi.
Atılım kurultayına kadınları davet eden Pınar Gül, salonda helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un da anılacağını belirtti.
ulusalkanal.com.tr
Vatan Partisi Öncü Kadın, yarın Ankara'da 10'uncu Olağan Genel Kurultayı'nı topluyor. Türkiye'nin dört bir yanından kadınların katılacağı kurultay Anemon Otel'de yapılacak. Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, kurultayda oluşturulacak kadroyla Türkiye'nin önündeki sorunlara çözüm bulma konusunda bir kuvvet toplayacaklarını söyledi.
Kadınların öncüleri toplanıyor, Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiriyor.