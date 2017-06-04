Kurultaya Anadolu’nun her köşesinden yüzlerce kadın önderi katıldı.
Delegeler, faaliyet ve mali raporun kabul edilmesinin ardından yeni genel başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimde Pınar Gül yeniden Genel Başkan seçildi.
Gül, yeni yönetimin önündeki hedefleri sıraladı, "Öncü Kadınlar" olarak Aydınlık bir Türkiye için yılmadan mücadele edeceklerini vurguladı.
Partiye çok sayıda katılımın olduğu kurultayda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da konuklara hitap etti.
Kurultayda dikkat çeken bir karar da alındı. Kıbrıs müzakerelerine değinilen kararda, Ada’da oldubittiye izin verilmeyeceği vurgulandı.
Haber: Gürkan Demir
Kamera: Uğur Marangoz
ulusalkanal.com.tr
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