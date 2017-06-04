Vatan savaşına önderlik eden kadınlar Vatan Partisi Öncü Kadın 10’uncu Olağan Genel Kurultay’ını topladı. Ankara’da yapılan kurultaya Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kadın katıldı. Yeniden Genel Başkan seçilen Pınar Gül yeni yönetimin önündeki hedeflere dikkat çekti, Aydınlık Türkiye mücadelesini yılmadan sürdüreceklerini vurguladı.

Kurultaya Anadolu’nun her köşesinden yüzlerce kadın önderi katıldı.Delegeler, faaliyet ve mali raporun kabul edilmesinin ardından yeni genel başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimde Pınar Gül yeniden Genel Başkan seçildi.Gül, yeni yönetimin önündeki hedefleri sıraladı, "Öncü Kadınlar" olarak Aydınlık bir Türkiye için yılmadan mücadele edeceklerini vurguladı.Partiye çok sayıda katılımın olduğu kurultayda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da konuklara hitap etti.Kurultayda dikkat çeken bir karar da alındı. Kıbrıs müzakerelerine değinilen kararda, Ada’da oldubittiye izin verilmeyeceği vurgulandı.